В Венесуэле четырех человек арестовали за выпечку тортов

Полиция Венесуэлы задержала четырех пекарей за использование пшеницы для производства тортов и пирожных вместо более дешевого хлеба, сообщает Reuters.

Президент страны Николас Мадуро направил инспекторов и солдат в более чем в 700 пекарен по всей столице чтобы проверить, соблюдают ли пекари правило, согласно которому как минимум 90% пшеницы должны использоваться для выпечки хлеба, а не более дорогих тортов и пирожных.

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Как отмечает агентство, соответствующее постановление правительство социалиста Мадуро ввело в ходе «хлебных войн», вызванных нехваткой продовольствия в Венесуэле.

Производители хлеба заявляют, что на 80% предприятий не осталось запасов пшеницы, а в нехватке зерна они обвиняют правительство. В свою очередь, власти считают, что в ситуации виновны владельцы пекарен, которые держат пшеницу на складах и завышают цены.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о повышении на 50% минимальной заработной платы в стране. Это уже пятое повышение минимальной зарплаты за последний год. МВФ оценивает инфляцию в стране за год в 500%, называя ее самой большой в мире.