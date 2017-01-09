В Венесуэле заявили о повышении минимальной зарплаты на 50% из-за инфляции

Это уже пятое повышение минимальной зарплаты за последний год, передает Русская служба Би-Би-Си.

Этот шаг направлен на то, чтобы помочь жителям страны в условиях продолжающегося роста цен. МВФ оценивает инфляцию в стране за год в 500%, называя ее самой большой в мире.

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Оппозиция винит Мадуро в экономических проблемах в богатой нефтью стране.

Однако сам президент говорит, что его правительство является жертвой экономической войны, которую крупный бизнес ведет против его левой администрации.

Причиной кризиса противники социалиста Мадуро считают его крайне неэффективную политику.

Оппозиция требует проведения референдума об отставке президента.