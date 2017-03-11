Польша на саммите ЕС раскритиковала идею "Европы разных скоростей"

По словам польского премьера Беаты Шидло, Польша "не поддержит никаких шагов, которые ставят под угрозу целостность общего рынка, шенгенского пространства или самого ЕС", передает Deutsche Welle.

Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, подчеркнула, что бояться "Европы разных скоростей" не следует.

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Данная концепция направлена на оказание каждой стране ЕС доступа к проектам, в которых она при этом не имеет жесткого обязательства участвовать. Возникновение этой концепции повлекло решение британцев покинуть Евросоюз. Канцлер ФРГ назвала Brexit "будильником", который поставил вопрос об эффективности ЕС.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, в свою очередь, подчеркнул, что о создании нового "железного занавеса" в Европе речи не идет. Речь идет сугубо об "организации процедуры для тех, кто хочет большего".

Как сообщал УНИАН, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в четверг, 9 марта, в бундестаге накануне весеннего саммита Евросоюза, заявила о готовности Европы к большей ответственности для обеспечения безопасности в регионе.

Для дальнейшего развития ЕС необходимо придерживаться стратегии "Европы разных скоростей", отметила Меркель.