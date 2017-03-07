Палата Лордов британского парламента внесла новую поправку в законопроект о Brexit

Как пишет Би-Би-Си, в ходе обсуждения законопроекта о Brexit, уже поддержанного палатой общин, 366 членов палаты лордов проголосовали за поправку, подразумевающую, что правительство должно получить одобрение у парламента на итоговое соглашение с ЕС или разрешение выйти из союза без договоренности с Брюсселем.

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Это уже второе поражение премьер-министра Терезы Мей и ее планов по выходу из Евросоюза за неделю. Она призывала лордов принять документ без поправок.

2 марта Палата Лордов потребовала, чтобы правительство страны гарантировало гражданам Евросоюза право остаться в Великобритании.

Теперь законопроект о Brexit снова отправится на рассмотрение в палату общин, которая, впрочем, может отказаться вносить в него эти поправки.

Тереза Мэй ранее пообещала запустить процесс выхода из Евросоюза к концу марта.

Как ожидается, правительство попытается в палате общин, куда возвращается законопроект, защитить свой вариант и обойтись без внесения поправок.

Ранее УНИАН сообщал, что Палата общин британского парламента приняла в третьем, окончательном чтении акт, одобряющий приведение в действие статьи 50 Лиссабонского договора о порядке выхода страны из Евросоюза.