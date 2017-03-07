В Австралии появились светофоры с женскими иконками пешеходов (фото)
В австралийском Мельбурне установили «женские» светофоры в рамках кампании по обеспечению гендерного равенства и борьбы с предвзятостью.
Об этом сообщает Telegraph.
Как сообщается, 10 светофоров с женскими иконками пешеходов появились в городе за день до празднования Международного женского дня.
«Идея заключается в том, чтобы установить светофоры с женским и мужским представительствами, чтобы помочь уменьшить бессознательное предубеждение», - заявил один из исполнительных директоров фирм, проводивших замену, Мартин Летс.
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Фийона Ричардсон, австралийский министр по делам женщин, поддержала движение, заявив, что это вовлечет больше женщин в общественное пространство.
There's even a little lady on the new instructions for pedestrians @7NewsMelbournepic.twitter.com/2GWU7flUCA— Jodi Lee (@jodilee_7) March 6, 2017