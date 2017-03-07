Власти КНДР запретили покидать страну гражданам Малайзии. 

Как сообщает официальное информационное агентство КНДР KCNA, власти Северной Кореи временно запретили гражданам Малайзии покидать страну, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Объясняется это стремлением обеспечить безопасность дипломатов и граждан КНДР, которые находятся в Малайзии.

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МИД Северной Кореи проинформировал посольство Малайзии о решении властей и выразил надежду на то, что спорная ситуация будет в ближайшее время разрешена в интересах развития отношений между двумя странами.

Между тем глава малайзийской полиции Халид Абу Бакар заявил, что двое граждан КНДР, которых правоохранительные органы хотели бы допросить в связи с убийством брата северокорейского лидера Ким Чен Нама, в настоящее время скрываются в посольстве в Куала-Лумпуре.

Чиновник затруднился предположить, сколько времени подозреваемые будут прятаться на территории дипмиссии. По его словам, представители северокорейских властей никак не сотрудничают со следствием.

Ранее Малайзию покинул посол КНДР Кан Чхоль, который был объявлен персоной нон-грата. Последний обвинил Куала-Лумпур в сговоре с внешними силами из-за расследования смерти Ким Чен Нама.

Напомним, Ким Чен Нам внезапно погиб 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Впоследствии судмедэксперты выяснили, что смерть наступила в результате атаки с применением боевых отравляющих веществ. Установлено, что Ким Чен Нама ликвидировали с помощью нервно-паралитического газа VX. Следствие подозревает семерых граждан КДНР в связи с этим делом. Среди подозреваемых также один северокорейский дипломат.

Между тем спецслужбы Южной Кореи имеют данные, что убийство брата по отцу лидера КНДР Ким Чен Нама организовано двумя министерствами Северной Кореи: министерством государственной безопасности и министерством иностранных дел.