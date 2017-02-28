Подозреваемым в убийстве Ким Чен Нама грозит смертная казнь

О намерениях настаивать на смертной казни двух главных подозреваемых в деле убийства Ким Чен Нама объявили во вторник, 28 февраля, в прокуратуре Малайзии, как сообщает DW.

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Первое заседание суда, где будет рассматриваться дело, фигурантами которого являются эти женщины, запланированное на 1 марта. Обоих подозреваемых, одному из которых 25 лет, а второму 29 лет, обвиняют в отравленные Ким Чен Нама боевыми отравляющими веществами в аэропорту Куала-Лумпура. На это гражданка Индонезии заявила, что ее попросили принять участие в рекламном ролике для телешоу.

Напомним, Ким Чен Нам внезапно погиб 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Впоследствии судмедэксперты выяснили, что смерть наступила в результате атаки с применением боевых отравляющих веществ. Установлено, что Ким Чен Нама ликвидировали с помощью нервно-паралитического газа VX. Следствие подозревает семерых граждан КДНР в связи с этим делом. Среди подозреваемых также один северокорейский дипломат.

Между тем спецслужбы Южной Кореи имеют данные, что убийство брата по отцу лидера КНДР Ким Чен Нама организовано двумя министерствами Северной Кореи: министерством государственной безопасности и министерством иностранных дел.