В Сети появилась видеозапись убийства брата Ким Чен Ына (видео)

В сети появилась видеозапись с камер наружного наблюдения в аэропорту Куала-Лумпура, на которой зафиксированы последние минуты жизни и убийство брата северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Чон Нама, передает Zn.ua.

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На записях, сделанных разными камерами, видно как Ким Чон Нам направляется к билетному терминалу. В этот момент женщина в белой блузке подошла к нему со спины, что-то прижала к его лицу и быстро удалилась. На следующих кадрах Ким Чон Нам общается с сотрудниками аэропорта и в сопровождении полиции направляется в медпункт.

Как сообщал УНИАН, Ким Чон Нам был убит в Малайзии 13 февраля. Основной версией убийства считается причастность спецслужб КНДР. Задержаны четверо подозреваемых.