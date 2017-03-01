В США худшая финансовая ситуация за 65 лет – Трамп

Во время своего обращения к обеим палатам Конгресса президент США Дональд Трамп назвал финансовую ситуацию в США худшей за многие годы и возложил часть вины за это на администрацию Барака Обамы.

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"94 миллиона американцев безработные. Не работает каждый пятый трудоспособный гражданин. Более 43 миллионов человек сейчас живут в нищете и более 43 миллионов американцев пользуются продуктовыми талонами. У нас худшая финансовая ситуация за 65 лет. За 8 лет работы предыдущей администрации наши долги возросли более, чем во времена почти всех других президентов вместе взятых", - цитирует Трампа Bloomberg.

Президент заявил, что США потеряли более четверти рабочих мест в производственной сфере из-за соглашения NAFTA и 60 тысяч заводов после вступления Китая в Всемирную торговую организацию в 2001 году. Дефицит торговли товарами с миром в прошлом году составил почти 800 миллиардов долларов.

"Эти и многие другие насущные проблемы потребуют от нас единства, независимо от партий. Нам понадобится использовать американский дух, который преодолевал все проблемы в течение нашей долгой истории. Для достижения наших целей в США и за рубежом мы должны перезапустить двигатель американской экономики". – подытожил Трамп.

Ранее в этом же обращении президент США заявил, что намерен привлечь триллион долларов инвестиций на восстановление инфраструктуры США.