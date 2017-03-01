Кандидат на пост главы Нацразведки США назвал Россию одним из главных вызовов
Предложенный Дональдом Трампом кандидат на пост директора Национальной разведки США Дэниел Коутс назвал Россию одним из главных вызовов, которые стоят перед Соединенными Штатами.
Об этом он заявил на слушаниях в сенатском комитете по разведке, где рассматривается его кандидатура, передает РБК со ссылкой на Reuters.
«Упорство России в мировых делах – это то, на что я смотрю с большой озабоченностью, и то, на что нам нужно смотреть с широко открытыми глазами и со здоровой долей скептицизма», – сказал Коутс.
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Коутс также выступил за тщательное расследование любых попыток России повлиять на прошедшие президентские выборы. «Я думаю, что нам нужно провести расследование и разобраться», – сказал он.
73-летний Коутс, который являлся членом сенатского комитета по разведке, также пообещал, что комиссии, которая будет вести расследование, будет предоставлен полный доступ ко всем документам и другим материалам, необходимых для проведения расследования. «У меня нет намерений что-то скрывать от комитета», – заверил Коутс.