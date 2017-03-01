Кандидат на пост главы Нацразведки США назвал Россию одним из главных вызовов

Об этом он заявил на слушаниях в сенатском комитете по разведке, где рассматривается его кандидатура, передает РБК со ссылкой на Reuters.

«Упорство России в мировых делах – это то, на что я смотрю с большой озабоченностью, и то, на что нам нужно смотреть с широко открытыми глазами и со здоровой долей скептицизма», – сказал Коутс.

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Коутс также выступил за тщательное расследование любых попыток России повлиять на прошедшие президентские выборы. «Я думаю, что нам нужно провести расследование и разобраться», – сказал он.

73-летний Коутс, который являлся членом сенатского комитета по разведке, также пообещал, что комиссии, которая будет вести расследование, будет предоставлен полный доступ ко всем документам и другим материалам, необходимых для проведения расследования. «У меня нет намерений что-то скрывать от комитета», – заверил Коутс.