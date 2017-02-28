В Турции судят 330 человек за попытку переворота - СМИ

Как сообщает Deutsche Welle, в заключении находятся лишь 240 из них; речь идет в основном о кадетах училища артиллерийских и ракетных войск.

Кроме попытки свержения конституционного строя, им вменяют убийства и покушения на убийство. Подсудимым грозит пожизненное заключение.

Для слушания дела используется специально построенный судебный зал на более чем 1550 мест. Вокруг здания суда летает беспилотник спецслужб, усилены меры безопасности. Один из подсудимых, Адбулкадир Кахраман, в своих показаниях заявил, что его командир в ночь путча выдал кадетам боеприпасы и предупредил, что произошел теракт. Показания других подсудимых являются похожими.

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Как сообщалось, после провальной попытки переворота в Турции 15 июля правительство провело несколько волн массовых арестов и увольнений, прежде всего среди госслужащих и силовых структур. Целью чисток было выявить сторонников движения Фетхуллаха Гюлена, на которого Анкара возлагает ответственность за организацию путча.

Как сообщалось, 15 июня 2016 года в Турции была предпринята попытка государственного переворота. Погибли более 240 человек. После подавления путча президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал главным заговорщиком Гюлена – своего давнего оппонента.

Сам Гюлен, проживающий в США, категорически отрицает свою причастность к этим событиям. Тем не менее, турецкие власти требуют его экстрадиции на родину и называет его лидером террористической организации.

В общем после путча власть арестовала более 41 тыс. человек, а также были уволены или отстранены около 100 тыс. Всех их подозревают в связях с Гюленом. Среди жертв чисток много учителей, полицейских, судей и журналистов.

Турецкий парламент 3 января продлил режим чрезвычайного положения на три месяца, до 19 апреля 2017 года.