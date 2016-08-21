Турция требует "временного ареста" Гюлена в США

Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, передает украинская редакция "Немецкой волны". В то же время, несмотря на нежелание Вашингтона экстрадировать Гюлена, турецкий премьер подчеркнул, что "США остаются стратегическим партнером, а не нашим врагом". Высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности отметил, что процесс выдачи Гюлена может быть очень длительным.

Читайте такжеВласти Турции хотят приговорить Гюлена к двум пожизненным срокам и 1900 годам тюрьмыБелый дом подтвердил, что Байден посетит Анкару на следующей неделе, это будет первый визит такого уровня представителя Запада после попытки переворота в Турции 15 июля. Визит запланирован на 24 августа.

Напомним, прокуратура Турции требует приговорить Гюлена, на которого Анкара возлагает ответственность за попытку государственного переворота в стране, к двум пожизненным срокам.

Гюлен, в свою очередь, отвергает любую причастность к попытке переворота, подчеркивая, что возглавляемое им движение продвигает исповедание толерантного ислама.