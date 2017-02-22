Frankfurter Allgemeine: Предполагаемый переворот и российский след

Об этом пишет Райнхард Везер в статье "Предполагаемый переворот и российский след", опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

Черногория на пороге вступления в НАТО. Нужно одобрение всего четырех членов альянса, и тогда маленькая страна сможет присоединиться к военному союзу. Россия категорически против. Еще в начале переговоров о вступлении в конце 2015 года МИД России предупредил, что прием страны в НАТО "напрямую нарушает интересы России и заставляет нас принять соответствующие ответные меры".

Можно ли отнести к этим мерам и попытку переворота в Черногории во время парламентских выборов в октябре 2016 года? Так утверждает правительство и прокуратура в Черногории. Теперь у них есть доказательства того, что российские агенты разведки стоят за предполагаемой попыткой государственного переворота, сказал спецпрокурор Черногории Миливойе Катнич. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и пресс-секретарь президента Путина немедленно опровергли эти заявления.

Мнения расходятся не только в вопросе участия России, но и в том, была ли на самом деле попытка государственного переворота. Пророссийская оппозиция в Черногории считает это выдумкой лидера Мило Джукановича, с помощью которой он хотел создать предлог для преследования своих противников. На самом деле, прокуратура обвиняет двух лидеров оппозиционной партии "Демократический фронт" в участии в заговоре. На прошлой неделе, в связи с этим парламент в Подгорице лишил их иммунитета. То, что партия поддерживает тесные связи с Россией, не подлежит сомнению. В начале февраля оба лидера партии снова были на переговорах в Москве.

В вопросе членства в НАТО население разделилось на два лагеря

Дело началось 15 октября прошлого года, за день до парламентских выборов, когда были арестованы двадцать сербов, которые, согласно обвинению, в ночь выборов должны были захватить общественные здания, похитить и убить премьер-министра Мило Джукановича, и объявить пророссийский "Демократический фронт" победителем выборов. Уже тогда были разговоры о том, что среди сторонников было также двое российских националистов – те, которых прокуратура считает офицерами разведки.

Предположения о российском следе нашли отклик, после того, как премьер-министр Сербии Александр Вучич заявил, что сербские силы безопасности задержали вторую группу мужчин с такой же задачей, за которыми стоит "третье государство". Сразу же после этого, Николай Патрушев, секретарь Совета национальной безопасности России и близкий соратник президента Владимира Путина, без предварительного уведомления поехал в Сербию.

Мило Джуканович, против которого, предположительно, был направлен переворот, определяет курс развития Черногории уже в течение 26 лет. Хотя сейчас он занимает только пост председателя правящей партии, никто не сомневается в том, что он по-прежнему влиятельный человек в стране. Он определил внешнеполитический курс Черногории, направив страну на Запад. Но внутри страны его власть отличали признаки авторитарного правления. В вопросе вступлении в НАТО население Черногории разделилось на два лагеря.

Это также отражено в результатах парламентских выборов в октябре, после которых партия Джукановича стала самой сильной, но не получила собственного большинства. Оппозиция бойкотирует парламент и из-за преследования ее лидеров отказывается участвовать в предстоящих местных выборах в марте. На прошлой неделе "Демократический фронт" обвинил Джукановича в том, что он провоцирует "гражданскую войну" в Черногории.