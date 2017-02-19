В Малайзии задержан четвертый подозреваемый в убийстве брата Ким Чен Ына

05:31, 19 февраля 2017
Мир
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Полиция Малайзии задержала четвертого подозреваемого в убийстве брата лидера Северной Кореи Ким Чон Нама.

Иллюстрация REUTERS

В полиции заявили, что это 46-летний житель Северной Кореи по имени Ри Чон Чхоль. Мужчина был арестован в ночь с пятницы на субботу в штате Селангор, сообщает Би-би-си.

"Он стал первым выходцем из Северной Кореи, арестованным по этому делу. Ранее по подозрению в причастности к убийству был гражданка Индонезии и ее бойфренд из Малайзии, а также гражданка Вьетнама", - говорится в сообщении.

Ким Чон Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура с помощью яда, который был распылен ему в лицо. Задержанная гражданка Индонезии после ареста заявила, что ничего не знала о яде.

"Сити Айши утверждает, что ее попросили за денежное вознаграждение принять участие в "телевизионном розыгрыше". Она якобы участвовала в подобных и раньше: просила мужчин закрыть глаза и брызгала им в лицо водой. За это она получала несколько долларов", - подчеркивает издание.

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Ким Чон Нам был старшим братом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Они приходились друг другу единокровными братьями: то есть у них был общий отец, но разные матери.

Изначально он считался одним из наиболее вероятных преемников своего отца Ким Чен Ира. Однако в 2001 году между ними произошел конфликт - после того как Ким Чон Нам был задержан при попытке попасть в Японию по поддельному паспорту. С тех пор он жил на территории Китая и в других странах Азии.

Власть унаследовал другой сын - Ким Чен Ын, который возглавил Северную Корею после смерти отца в декабре 2011 года.

Ким Чон Нам в прессе критиковал режим правления в КНДР и передачу власти в стране по наследству.

Пхеньян требует от Малайзии вернуть тело Ким Чон Нама. Посол Северной Кореи в Малайзии заявил, что его страна не признает результатов вскрытия, проведенного малазийской стороной. Северная Корея считает, что Малайзия может попытаться скрыть факты о смерти Ким Чон Нама.

Власти Малайзии заявляли, что после проведения всех экспертиз вернут тело, но не уточнили, передадут ли они его властям КНДР или близким Ким Чон Нама.

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