Доходы "Исламского государства" сократились наполовину за два года - исследование

Об этом сообщает DW.

К такому выводу в своем исследовании пришел лондонский институт King's College, сообщают в пятницу, 17 февраля, немецкое издание Der Spiegel и The Washington Post, получившие в свое распоряжение его текст. Официально представлено это исследование будет 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Так, по данным экспертов, в 2014 году доходы ИГ составили около 1,9 миллиарда долларов. В 2016 году они сократились до примерно 870 миллионов долларов. Авторы исследования связывают это с тем, что регионы, которые контролирует ИГ в Сирии и Ираке,постоянно уменьшаются в размерах. Среди основных источников доходов "Исламского государства" - налоги, которые джихадисты собирают с населения подконтрольных областей.

Вторым по важности источником средств является добыча и продажа нефти, утверждают эксперты King's College. В то же время доходы от выкупа похищенных людей и продажи античных артефактов на черном рынке составляют лишь небольшую долю в "бюджете" ИГ.

При этом, по мнению авторов исследования, сокращение средств в распоряжении ИГ не снижает опасности новых терактов. По данным французских властей, на теракты 13 ноября 2015 года в Париже джихадистам понадобилось не более 20 тысяч евро, заметил один из авторов исследования Петер Нойман.