Жители Калифорнии, эвакуированные из-за "дырявой" плотины, возвращаются в свои дома (фото, видео)
14:48, 15 февраля 2017Мир
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Покинуть свои дома людям пришлось из-за угрозы прорыва на одной из самых высоких американских плотин.
Разрушение плотины в Оровилл / REUTERS
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В зоне риска находились 160 тысяч американцев. Чиновники советуют им вернуться к обычной жизни и в то же время быть начеку, чтобы при необходимости выехать снова.
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