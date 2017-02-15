Жители Калифорнии, эвакуированные из-за "дырявой" плотины, возвращаются в свои дома (фото, видео)

14:48, 15 февраля 2017
Мир
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Покинуть свои дома людям пришлось из-за угрозы прорыва на одной из самых высоких американских плотин.

REUTERS

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В зоне риска находились 160 тысяч американцев. Чиновники советуют им вернуться к обычной жизни и в то же время быть начеку, чтобы при необходимости выехать снова. 

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Сейчас в Калифорнии объявлено чрезвычайное положение.

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Теги: #Калифорния#эвакуация#плотина