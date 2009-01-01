Газпром увеличил транзит газа в Европу через Белоруссию

Увеличение объемов транзита газа из РФ в Европу через Белоруссию не связано с ситуацией на Украине, сообщили в четверг журналистам в управлении информации "Газпрома".

"Это связано с заявками потребителей, с ситуацией на Украине это никак не связано", - сказал представитель управления.

Объемов увеличения транзита через Белоруссию в "Газпроме" не называют, но по неофициальной информации они составили 25 миллионов кубометров в сутки.