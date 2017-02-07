Amnesty International сообщила о тысячах казненных противников Асада в тюрьме под Дамаском
От 5 до 13 тысяч человек за последние несколько лет могли быть казнены в сирийской военной тюрьме Седная под Дамаском.
Такие данные содержатся в докладе правозащитной организации Amnesty International.
По сведениям правозащитников, в Седнае содержат, пытают и казнят в первую очередь противников президента Башара Асада.
Эта тюрьма уже не в первый раз привлекает внимание правозащитных организаций.
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Каждую неделю, обычно в понедельник и в среду, группы заключённых - от 20 до 50 человек - выводят из камер и объявляют, что их переводят в гражданские заведения. Но вместо этого их забирают в другой корпус Седнаи, где вешают.
По словам представителей Amnesty International, все эти сведения получены в результате опросов десятков человек: как заключённых тюрьмы, так и охранников и чинов тюремной администрации.
При этом после 2015 года новых данных не поступало; правозащитники предполагают, что пытки и казни с тех пор не прекращались.