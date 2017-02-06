Neue Zürcher Zeitung: Руководство к катастрофе

Об этом пишет Никос Тцермиас в статье "Руководство к катастрофе", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

В воскресенье утром примерно три тысячи сторонников "Национального фронта" незаконно проникли в конференц-центр Лиона. Они были в приподнятом настроении. "На этот раз Марин победит", - ликует пенсионерка с французским флагом, которая приехала из Бургундии, чтобы приветствовать лидера партии Марин Ле Пен. "С двумя большими коррумпированными партиями истеблишмента, которые разрушили нашу страну, покончено", - глумится молодой человек из Тулона. Он хочет, чтобы Франция снова принадлежала гражданам, а не бюрократам в Брюсселе и финансовым магнатам. Молодой мужчина, который уже несколько месяцев ищет работу, убежден, что вслед за британцами и американцами, французы тоже захотят восстановить свою автономию.

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Сейчас идеальная политическая ситуация для победы Марин Ле Пен, лидера "Национального фронта", считает сотрудник службы безопасности партии, уроженец Марселя, который приветствует корреспондентов из демократической Швейцарии как естественных союзников. Президент-социалист Олланд оставил левых в руинах. Личная жадность и кумовство лидирующего кандидата-консерватора Франсуа Фийона еще раз демонстрируют, что традиционный правый потерял связь с реальностью и больше не заботится о гражданах.

Больше поддержки для Макрона

Собравшиеся в Лионе сторонники Ле Пен раскритиковали Эммануэля Макрона, который в субботу проводил крупное мероприятие предвыборной кампании, с участием более 10 000 стороников, в три раза больше, чем смог собрать "Национальный фронт". Согласно последним опросам общественного мнения, беспартийный социал-либеральный бывший министр экономики, который покинул социалистическое правительство летом прошлого года, может победить Ле Пен во втором туре президентских выборов. На собрании фронта, Макрон стал объектом насмешек комика Франка де Ляперсона, который высмеял 39-летнего бывшего инвестиционного банкира, назвав его огненным жеребенком иностранной партии и провокационной марионеткой международных финансистов.

Только Марин Ле Пен может говорить от имени народа, сказал мясник из Лиона, который нетерпеливо ждет выступления своего кумира. Наконец движение в зале. Сторонники "Национального фронта" поднимаются, когда играет гимн, скандируя "Марин – президент". Но сначала показывают пафосный фильм, в котором Марин Ле Пен находится на диком побережье Бретани, словно намекая на то, что она сильна, как скала во время прибоя.

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И вот, свершилось, утопая в бурных аплодисментах, на сцену выходит Ле Пен, чтобы представить свою предвыборную программу и объявить о наступлении, с целью завоевать Елисейский дворец. 48-летний бывший адвокат не прибегает к уловкам. Она энергично критикует партии левых и правых, для которых важны только деньги, и которые своим невмешательством разрушили страну. Традиционные политики ничего не предприняли, чтобы справиться с разрушительной глобализацией и опасным исламистским фундаментализмом, которые подрывают французскую самобытность, культуру и язык.

Пенсия в 60 лет

На сцене Ле Пен позиционирует себя, как бесстрашная представительница республиканцев и борец за свободу, которая хочет сделать Францию вновь сильной и процветающей. Новый логотип "Национального фронта" – голубая роза без шипов – это ядовитая смесь не только для Европы, но и для самой Франции. Представленный ею план из 144 пунктов включает в себя не только выход из ЕС, Европейского валютного союза, Шенгенской зоны и НАТО. Кроме радикальных шагов по борьбе с якобы вышедшим из-под контроля иностранным влиянием и программы масштабного вооружения полиции и армии, Ле Пен презентовала весьма сомнительную экономическую программу, которая очень похожа на программу левого популиста Жана-Люка Меланшона, и звучит как руководство к катастрофе.

По словам Ле Пен, страна с крупной задолженностью и высокой долей государственных расходов может себе позволить расширить социальные программы и субсидии, увеличить число сотрудников гражданской службы, снизить пенсионный возраст до 60 лет, сохранить 35-часовую рабочую неделю и жесткую защиту от увольнений. Запланирована "новая патриотическая экономическая модель", с помощью которой сильное интервенционистское государство посредством обширных инвестиционных программ и "интеллектуального протекционизма" будет бороться с недобросовестной конкуренцией из-за границы и обеспечит повторную индустриализацию страны и сильный сельскохозяйственный сектор. За иностранных работников, компаниям придется платить штрафные налоги, а также для ежемесячного финансирования в размере 80 евро для малоимущих будет повышен 3-процентный тариф на импорт.

Правильное видение вместо запятых

Жан Мессиха, идеолог "Национального фронта", утверждает перед журналистами, что новые идеи Ле Пен явно более умеренные и реалистичные, чем пять лет назад. Она больше не требует референдума по вопросу восстановления смертной казни. И, прежде чем представить план народу, она хочет сначала провести переговоры с ЕС о "восстановлении национального суверенитета в денежно-кредитной, законодательной, территориальной и экономической сферах". Ле Пен не сообщила, как собирается финансировать свои масштабные программы, но у Мессихи есть объяснение: на выборах речь идет не о запятых, а о правильном видении.