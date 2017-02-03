The Washington Post: В России загадочно заболел активист, и США должны высказаться в его защиту

Владимир Кара-Мурза – писатель и борец за гражданское общество, которого поддерживают в Вашингтоне. Его семья полагает, что он стал жертвой отравления – второго, по их мнению, после пережитого в 2015 году.

Об этом говорится в редакционной статье "В России загадочно заболел активист, и США должны высказаться в его защиту", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Его агония – это, скорее всего, послание Путина новой администрации Трампа. С 2014 года Кремль пытается справиться с санкциями, наложенными Соединенными Штатами и Европейским Союзом за агрессию в Украине и нарушения прав человека, например, убийства юриста Сергея Магнитского и лидера оппозиции Бориса Немцова. С помощью нового наступления в Украине и устранения Кара-Мурзы, Кремль надеется доказать, что новый президент США закроет глаза на такие преступления в рамках восстановления отношений с Москвой.

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До сих пор гамбит Путина был успешным: Трамп занят спорами с близким союзником США Австралией, и пока ничего не сказал о событиях в Украине и в Москве.

Кара-Мурза стал идеальной мишенью для задачи Путина. 35-летний бывший журналист, свободно владеющий английским языком, был близким соратником Немцова. Его семья живет за пределами Вашингтона; его поддержку в Конгрессе доказывают заявления, появившиеся в четверг, от конгрессмена Стени Хойера, сенатора Бенджамина Кардина и сенатора Джона Маккейна.

Кремль заявит, что не имеет ничего общего с внезапной болезнью Кара-Мурзы, так же как отрицает ответственность за ракеты, обрушивающиеся на позиции украинской армии. Но отравление стало хорошо отработанной угрозой для оппонентов Кремля в эпоху Путина. Был лишь один случай, когда детальное официальное расследование в Британии с почти полной уверенностью установило, что бывший агент КГБ и критик Путина Александр Литвиненко был отравлен агентами Кремля в Лондоне в 2006 году. Есть подозрения отравления и в полудюжине других случаев, в том числе бывшего президента Украины.

В первый раз Кара-Мурза пострадал, вероятно, от отравления в мае 2015 года, вскоре после того, как он убеждал Конгресс расширить санкции в отношении Росси за нарушения прав человека. Ему неожиданно стало плохо во время встречи, и через несколько часов он уже находился в отделении интенсивной терапии московской больницы, его органы отказывали. Врачи спасли ему жизнь, но не смогли объяснить, что его поразило; экспертиза во Франции позже обнаружила необычный уровень металлов в жизненно важных органах.

С потрясающей храбростью, Кара-Мурза вернулся в Москву и возобновил свою политическую деятельность после восстановления сил, достаточного для того, чтобы ходить с тростью. Когда его спросили, не является ли он очевидной мишенью для удара Кремля, диссидент неизменно отвечал, что он считает, что у него нет выбора, кроме как продолжать бороться за демократию и права человека в его стране.

Владимир Кара-Мурза – борец за свободу, которых всегда защищали Соединенные Штаты. Он идет по стопам Андрея Сахарова и Натана Щаранского, диссидентов советской эпохи, за спасение которых боролся президент Рональд Рейган. Если президент Трамп и госсекретарь Рекс Тиллерсон сейчас ничего не сделают, они продемонстрируют, что их администрация готова успокаивать Путина ценой американских ценностей.