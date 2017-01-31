"Дело Болека": экспертиза подтвердила, что Валенса был агентом коммунистических спецслужб

Об этом сообщили эксперты Института национальной памяти Польши во время специальной пресс-конференции, пишет Европейская правда со ссылкой на Onet.

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"Эксперты получили много материалов. Дело является трудной содержит 235 страниц. Выводы не оставляют никаких сомнений. Обязательство о сотрудничестве со Службой безопасности ПНР – УНІАН) с 1970-х годов были написаны рукой Леха Валенсы", – сообщил прокурор института Анджей Позорский.

По его словам, лишь "одно донесение (агента "Болека" – УНИАН) из нескольких десятков не было подписано Лехом Валенсой".

"Нет никакого сомнения по поводу сотрудничества Леха Валенсы со спецслужбами. Этот вопрос выяснен полностью... можно ставить новые вопросы. Например, каким образом сотрудничество Валенсы со спецслужбами в 70-х годах повлияло на его дальнейшую деятельность в 80-х годах и после 1989-го года", – добавил глава Института национальной памяти Ярослав Шарек.

Напомним, Институт национальной памяти конфисковал у вдовы генерала времен ПНР документ о агента «Болека». Некоторые считают, что им был Лех Валенса.

Среди документов, изъятых сотрудниками Института национальной памяти Польши и правоохранителями в доме генерала Чеслава Кищака, была найдена папка, подписанная "Лех Валенса. Болек", что, по мнению экспертов, доказывает сотрудничество бывшего президента со спецслужбами.