Трамп может сократить финансирование ООН на 40% - СМИ

С документами ознакомилась New York Times, передает republic.ru.

Первый указ требует сокращения финансирования как минимум на 40% любого учреждения ООН или другого международного органа в случае, если в их состав входят Палестинская национальная администрация (ПНА) или Организация освобождения Палестины (ООП), или в случае уклонения от исполнения санкций против Ирана и КНДР.

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Документ также предписывает полностью прекратить финансирование организаций, «которые контролируются или находятся под влиянием любого спонсирующего терроризм государства».

Газета отмечает, что в случае принятия указа, работа структур ООН «может быть существенно урезана», так как они «полагаются на ежегодные взносы США в размере миллиардов долларов».

Второй документ предписывает пересмотреть все действующие и будущие договоры, заключенные с несколькими государствами. В частности, предлагается выход из соглашений, которые «напрямую не связаны с национальной безопасностью, экстрадицией или мировой торговлей».