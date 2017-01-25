Остерегайтесь фальшивых новостей: Восточный фронт Европы предупреждает Запад - Bloomberg

Об этом пишут Арон Эглитис и Эндрю Лэнгли в статье "Остерегайтесь фальшивых новостей: Восточный фронт Европы предупреждает Запад", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Гибридные атаки с использованием пропаганды и фальшивых новостей теперь представляют угрозу для выборов во Франции и Германии, говорит премьер-министр Латвии Марис Кучинскис. Его 2-х миллионное государство наблюдало за тем, как хакеры атаковали соседей, и твердо поддержало санкции Европейского Союза после того, как Россия помогла сепаратистам и заполнила Украину фальшивыми новостями.

"Наши аргументы не находили отклика", пока эта тактика не коснулась Германии и других стран в прошлом году, сказал Кучинскис в интервью в Риге, столице Латвии, во вторник. "Наблюдается тенденция к распространению дезинформации и участию в гибридной войне. С учетом предстоящих выборов во Франции и Германии, я не очень верю в то, что все внезапно изменится".

Эти голоса могут иметь решающее значение при определении курса европейской политики на фоне подъема популистов, ставшего предвестником "брексита", подрыва итальянского правительства и прихода Дональда Трампа в Белый дом. Лидеры в Польше и Венгрии собирают антиноменклатурные силы, чтобы бросить вызов основной тенденции ЕС.

Три страны Балтии, которые граничат с Россией, неохотно оставались членами Советского Союза и вырвались из-под власти Москвы в начале 1990-х годов, затем в 2004 году вступили в ЕС, вместе с другими бывшими коммунистическими государствами. Они давно предупреждают, что президент России Владимир Путин может применить методы, которые использовал в Украине, чтобы влиять на избирателей в Западной Европе.

Балтийский регион уже становился жертвой кибер-войны. В 2007 году сайты правительства, СМИ и банков Эстонии были недоступны в течение длительного времени после атак. Тогдашний президент обвинил в атаках Кремль, за чем последовало перемещение мемориала Второй мировой войны; Россия отрицала свою причастность. В 2015 году министерство обороны Литвы сообщило, что веб-сайт армии стал объектом атаки хакеров, которые размещали ложную информацию о военных учениях в регионе.

"Мы уделяем много внимания" кибер-безопасности, сказал Кучинскис. "Наша система обороны очень хорошо разработана" и интегрирована с [системой] НАТО.

Премьер-министр также предупредил о власти подконтрольных государству телеканалов России, с которой трудно соревноваться из-за щедрого финансирования и легкой доступности, даже за пределами их родной страны. "Российские телеканалы предоставляют информацию действительно профессионально", - сказал Кучинскис, который стал премьером в феврале прошлого года. "У них есть интересный и захватывающий контент, и много шоу и фильмов".

Путин отверг обвинения в [организации] российской хакерской кампании, направленной на укрепление позиций Трампа. Он сказал, что в этом случае проигравшие демократы просто ищут виновных.

Страны Балтии осторожно относятся к перспективам президентства Трампа, и повышают военные расходы в рамках НАТО. Трамп назвал альянс устаревшим, хотя Кучинскис сказал, что не видит изменений в американской военной приверженности в регионе. Стремление к более тесным связям с Путиным это "нормально", сказал он.

Кучинскис заявил, что в следующем году Латвия достигнет целевого уровня расходов для членов НАТО в 2 процента экономического производства, и не исключил, что может даже их повысить, вслед за соседней Эстонией. Если обстоятельства изменятся в военном отношении, страна будет действовать, сказал он. "Для такого рода приоритета мы, разумеется, найдем деньги", - сказал Кучинскис.