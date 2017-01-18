Минфин США наложил санкции на лидера боснийских сербов
Министерство финансов США во вторник, 17 января, наложило санкции на лидера боснийских сербов Милорада Додика.
Основанием для санкций стало то, что Додик постоянно препятствует осуществлению Дейтонского соглашения, заключенного по завершению войны в Боснии и Герцеговине в 1995 году, передает Deutsche Welle.
Отныне США могут блокировать доступ президента Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины к любым активам, подпадающим под юрисдикцию США.
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Как сообщалось, в конце 2016 года Додик объявил о проведении референдума относительно отделения Республики Сербской от Боснии и Герцеговины.
Плебисцит должен состояться в первой половине 2017 года. Детали относительно предстоящего референдума Додик пообещал озвучить позже. Политик угрожал проведением подобного голосования на протяжении многих лет.
Напомним, что на незаконном сентябрьском референдуме в Республике Сербской почти все его участники поддержали идею празднования 9 января День республики.
Конституционный суд Боснии и Герцеговины запретило этот референдум, его проведение также осудили страны Запада. Именно 9 января 1992 года была провозглашена Республику Сербскую - за три месяца до начала кровопролитной Боснийской войны.