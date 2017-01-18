Минфин США наложил санкции на лидера боснийских сербов

Основанием для санкций стало то, что Додик постоянно препятствует осуществлению Дейтонского соглашения, заключенного по завершению войны в Боснии и Герцеговине в 1995 году, передает Deutsche Welle.

Отныне США могут блокировать доступ президента Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины к любым активам, подпадающим под юрисдикцию США.

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Как сообщалось, в конце 2016 года Додик объявил о проведении референдума относительно отделения Республики Сербской от Боснии и Герцеговины.

Плебисцит должен состояться в первой половине 2017 года. Детали относительно предстоящего референдума Додик пообещал озвучить позже. Политик угрожал проведением подобного голосования на протяжении многих лет.

Напомним, что на незаконном сентябрьском референдуме в Республике Сербской почти все его участники поддержали идею празднования 9 января День республики.

Конституционный суд Боснии и Герцеговины запретило этот референдум, его проведение также осудили страны Запада. Именно 9 января 1992 года была провозглашена Республику Сербскую - за три месяца до начала кровопролитной Боснийской войны.