В МИД Израиля раскритиковали ближневосточный саммит в Париже

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Международные конференции и резолюции ООН только отдаляют мир, поскольку они поощряют палестинцев продолжать отказываться от прямых переговоров с Израилем", - говорится в заявлении министерства.

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Организация освобождения Палестины (ООП), в свою очередь, приветствовала призыв Парижского саммита к преодолению конфликта на Ближнем Востоке по принципу "двух государств".

Как отметили в ООП, ближневосточный саммит "подчеркнул необходимость прекратить израильскую оккупацию", то есть политику развития израильских поселений на территории Палестины.

ООП также призвала Францию "немедленно признать государство Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме".

Как сообщалось, глава МИД Франции Жан-Марк Эро по итогам конференции заявил, что Франция готова организовать встречу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и палестинского лидера Махмуда Аббаса в Париже.

Госсекретарь США Джон Керри заверил Нетаньяху, что конференция не приведет к появлению новой резолюции Совета Безопасности ООН.

Напомним, 23 декабря 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой осудила нынешнюю политику Израиля в отношении строительства поселений на Западном берегу реки Иордан и в восточной части Иерусалима. В ответ Израиль решил сократить финансовые взносы в ООН.