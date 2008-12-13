Восточное партнерство поможет соседям ЕС проводить реформы

Лидеры ЕС считают, что Восточное партнерство поможет восточным соседям Европейского Союза проводить реформы и приблизиться к ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в заключенияхх, одобренных Европейским Советом (саммитом глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН).

«Восточное партнерство должно помочь странам-партнерам осушествлять прогресс в процессе реформ, способствуя их стабильности и приближению к ЕС», - отмечается в документе.

Кроме того, лидеры Евросоюза считают, что Восточное партнерство существенно усилит Европейскую политику соседства относительно восточных стран-партнеров.

Совет также высказался за продолжение работы над анализом предложений Еврокомиссии с тем, чтобы одобрить новую политику ЕС на заседании Европейского Совета в марте 2009 года.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря Еврокомиссия представила свои предложения относительно Восточного партнерства – польско-шведской инициативы, представленной в мае этого года и одобренной на заседании Европейского Совета (саммите глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) в июне.

Восточное партнерство должно охватить 6 стран-соседей ЕС: Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину, а также Беларусь при условии процесса демократизации страны.