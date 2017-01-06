Начался отбор номинантов на премию Оскар

5 января Американская академия киноискусств объявила о старте кампании по отбору номинантов на самую престижную кинопремию мира - Оскар.

Об этом сообщает Новое время.

"Академия начала рассылку бюллетеней, которые будут доставлены более чем 6 тысяч киноакадемиков, имеющих право голоса во время отбора номинантов", - говорится в сообщении.

Читайте такжеФильм "Украинские шерифы" будет претендовать на премию Оскар

Отмечается, что заполненные бюллетени они должны вернуть к международной аудиторско-консалтинговой фирмы PricewaterhouseCoopers, которая с 1934 года занимается подсчетом голосов.

PricewaterhouseCoopers завершает прием заполненных бюллетеней 13 января.

Претенденты на премию "Оскар" станут известны 24 января. Затем состоится второй тур голосования, который завершится 21 февраля.

Победители станут известны 26 февраля в рамках 89-й торжественной церемонии вручения премии Оскар, которая состоится в Лос-Анджелесе.