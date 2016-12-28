Смертники на машине протаранили правительственное здание в Китае
18:57, 28 декабря 2016Мир
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В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая полиция уничтожила четверых предполагаемых террористов-смертников.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
Уточняется, что смертники врезались на автомобиле в здание правительственного комплекса Синьцзян-Уйгурской автономии.
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Инцидент произошел в уезде Моюй округа Хотан.
Государственное информагентство "Синьхуа" назвало инцидент терактом.
В результате атаки погиб один человек и еще трое были ранены.
По словам представителя автономии все четверо боевиков были ликвидированы.
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