При Асаде мира в Сирии не будет – МИД Турции

Мирное урегулирование в Сирии при действующем президенте Башаре Асаде невозможно, поскольку оппозиция не примет его. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Reuters.

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Также министр подтвердил, что Турция подготовила соглашение о прекращении огня.

Ранее сегодня турецкие государственные СМИ сообщили, что Анкара и Москва пришли к соглашению по вопросу плана, предполагающего распространение режима перемирия на всю территорию Сирии, передает "Анадолу" со ссылкой на источники. Действие договоренности охватит все районы, где идут бои между оппозиционными группировками и силами режима Асада.

Ранее Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций относительно недельного режима прекращения огня, утверждая, что повстанцы будут использовать такие паузы для своего укрепления, которое причинит больше бед гражданскому населению. Конфликт в Сирии длится уже шестой год. По данным ООН, в помощи нуждаются 13,5 миллиона человек. Почти 5 миллионов из них живут в осажденных или труднодоступных районах.