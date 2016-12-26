В центре Москвы умер генерал ФСБ, отвечавший за секретные документы "Роснефти" - СМИ

По данным Life, тело Еровинкина обнаружили в центре Москвы утром в понедельник, 26 декабря.

Смерть менеджера «Роснефти» РБК подтвердил представитель нефтяной компании.

В пресс-службе московского МВД отметили, что, по предварительным данным, мужчина скончался от сердечного приступа.

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В «Роснефти» Еровинкин возглавлял отдел, который отвечает за секретные документы и их получение и пересылку, сказал РБК его знакомый.

«Он готовил личные декларации [главного исполнительного директора «Роснефти»] Игоря Сечина о доходах и имуществе, которые он направлял в правительство секретной почтой», - добавил собеседник РБК. Возможно, он умер от сердечного приступа, когда отвозил секретные документы в администрацию президента или по дороге обратно, добавил собеседник РБК.

Еровинкин давно знаком с Сечиным — он возглавлял секретариат с мая 2008 по май 2012 года, когда Сечин был вице-премьером, курирующим ТЭК (в этот момент правительство возглавлял Владимир Путин). А в мае 2012 года Еровинкин вслед за Сечиным перешел в «Роснефть» и недолго исполнял обязанности руководителя аппарата Сечина в конце 2012 года. По информации источников РБК в «Роснефти», уйдя с поста и.о. руководителя аппарата, Еровинкин остался в структуре «Роснефти» и по-прежнему был близок к Сечину: так, еще в 2015 году он возглавлял один из департаментов по нормативной работе компании.

По данным Life, Еровинкин был генералом ФСБ. В 1980 году он окончил Высшую школу КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского. Около 20 лет работал в органах госбезопасности, а затем курировал вопросы государственной тайны в администрации президента.​