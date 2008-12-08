Пропутинская молодежь требует убрать гастарбайтеров из России

"Молодая Гвардия Единой России" настаивает на скорейшем сокращении квоты на въезд трудовых мигрантов в РФ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе организации, с этой целью сегодня активисты «Молодой Гвардии» провели у офисов Федеральной миграционной службы (ФМС) по всей России акцию «Наши деньги - нашим людям!».

В частности, акции прошли в Москве, Владивостоке, Владимире, Липецке, Новосибирске, Пензе, Перми, Петропавловске-Камчатском, Рязани, Самаре, Смоленске, Туле, Ульяновске, Хабаровске, Челябинске и Южно-Сахалинске.

В Москве акция прошла под лозунгами: «Наша страна - Наша работа!», «Порядок на стройке - порядок на улице!», «Защитим граждан России!», «Каждый второй - домой!», "ФМС - не тормози!". Вместе с лозунгами участники акции держали в руках фото парижских беспорядков и погромов 2005 года, чтобы наглядно продемонстрировать чиновникам, к чему может привести промедление с принятием решения о сокращении мигрантских квот.

Как сообщил УНИАН заместитель начальника Центрального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Андрей ТАТАРИНОВ, акция проводится с целью призывать чиновников не медлить с указанием премьер-министра Владимира ПУТИНА и завершить необходимые процедуры до наступления 2009 года. По его мнению, в непростой ситуации, вызванной мировым финансовым кризисом, нужно как можно скорее создать условия для получения россиянами новых рабочих мест.

«Работодатели должны подавать заявки на привлечение иностранной рабочей силы только на те позиции, которые не заинтересовали россиян. Мигрантов, не имеющих разрешения на ведение трудовой деятельности в России, нужно выдворить из страны, с одной стороны, освободив рабочие места для граждан России, а с другой - обезопасив себя от потенциальной эскалации преступности, причиной которой могут стать безработные мигранты», - подчеркнул А.ТАТАРИНОВ.

Он отметил, что «Молодая Гвардия» предлагает организовать совместные с ФМС патрули по выявлению работающих на территории РФ незаконных мигрантов.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря премьер-министр России В.ПУТИН предложил с учетом сложной ситуации на рынке труда сократить квоту на привлечение иностранной рабочей силы в России на 50%.

6 декабря В.ПУТИН поручил срочно подготовить проект постановления по сокращению квот на привлечение иностранной рабочей силы.