МИД Польши: улучшение отношений с РФ невозможно без возвращения обломков самолета Качиньского

Об этом заявил глава министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в комментарии агентству PAP, передает 112 Украина.

Он отметил, что узнать причины трагедии можно будет только после того, как РФ отдаст обломки самолета Ту-154.

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По словам Ващиковского, улучшение польско-российских отношений невозможно себе представить без "возвращения польского имущества и сотрудничества в выяснении причин" катастрофы.

Напомним, в пятницу во время пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что Следственный комитет РФ проводит расследование крушения, и "до тех пор, пока оно не закончено, остатки самолета им нужны", сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, польский правительственный самолет Ту-154 с 96 высокопоставленными чиновниками на борту разбился во время захода на посадку на военном аэродроме в российском Смоленске. Оттуда польская делегация планировала отправиться на мероприятия к 70-й годовщине Катынской трагедии. Среди погибших были президент Польши Лех Качиньский с супругой.

Польская и российская комиссии авиационных экспертов называли основной причиной катастрофы ошибку пилотов. Сторонники польской партии "Закон и справедливость" (PiS), соучредителем которой был Лех Качинский, убеждены, что катастрофа стала следствием организованного покушения на жизнь польского президента. В этом году Польша возобновила расследование катастрофы.