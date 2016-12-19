Титул "Мисс Мира-2016" завоевала представительница Пуэрто-Рико

04:34, 19 декабря 2016
Мир
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Победительницей конкурса «Мисс Мира-2016» стала представительница Пуэрто-Рико ​Стефани Дель Валле.

REUTERS

Об этом сообщается на официальной станице конкурса в Twitter.

Конкурс «Мисс Мира-2016» проходил в США. В финал также вошли представительницы Кении, Индонезии, Доминиканской республики и Филиппин. 

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Украину на конкурсе представляла 19-летняя Александра Кучеренко.

REUTERS

В 2015 году титул «Мисс мира» впервые получила испанка Мирейя Лалагуна.

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