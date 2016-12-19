Титул "Мисс Мира-2016" завоевала представительница Пуэрто-Рико
04:34, 19 декабря 2016Мир
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Победительницей конкурса «Мисс Мира-2016» стала представительница Пуэрто-Рико Стефани Дель Валле.
Стефани Дель Валле / REUTERS
Об этом сообщается на официальной станице конкурса в Twitter.
Конкурс «Мисс Мира-2016» проходил в США. В финал также вошли представительницы Кении, Индонезии, Доминиканской республики и Филиппин.
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The newly crowned Miss World 2016, Stephanie Del Valle from Puerto Rico! pic.twitter.com/dPAlbocOdn— Miss World (@MissWorldLtd) December 19, 2016
Украину на конкурсе представляла 19-летняя Александра Кучеренко.
Стефани Дель Валле / REUTERS
В 2015 году титул «Мисс мира» впервые получила испанка Мирейя Лалагуна.
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