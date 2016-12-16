"Уехала в Москву и связь прервалась": экс-супруга командира российских наемников на Донбассе искала его в "Жди меня"

Об этом стало известно «Газете.Ru».

Сообщается, что Щербинина оставила заявку в телепередаче в июле 2015 года.

«В 2000 году я уехала в Москву, мой муж оставался в Печорах. Командовал воинской частью на границе с Эстонией. Больше мы не виделись. Спустя год он звонил моей маме в Буденновск. Затем я звонила в часть, где был уже новый командир, который не обладал информацией о его местонахождении и переводе. Связь прервалась. Он, как и я, рожден в 1970 году. Помогите найти. В июне 2015 его видели в Краснодарском крае, Горячий Ключ, он приезжал к кому-то из военных, но точной информации нет. Я уверена, что он тоже хочет знать обо мне, если он жив», - говорилось в заявке.

Издание отправило Елене немногочисленные фотографии Дмитрия Уткина, которые есть в интернете, и женщина подтвердила, что на них изображен ее бывший муж.

«Да, это он - Дмитрий Валерьевич Уткин. И если он в горячих точках, то это на него очень похоже...», - сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что "Вагнер" был на приеме в Кремле.

Российское издание «Фонтанка» впервые рассказала о существовании «ЧВК Вагнера» в марте этого года. По данным издания, в Сирии погибли десятки россиян, которые не входят в состав регулярной армии, а находятся в там в составе частной военной комании. В общей сложности «Фонтанка» оценивала количество этих военных в 400 человек.

Главой ЧВК издание называет подполковника запаса Дмитрия Уткина с позывным Вагнер. Как утверждало издание, Уткин после увольнения в запас в чине подполковника работал в Moran Security Group (MSG), частной компании по охране морских судов. В 2013 году в составе MSG была сформирована структура «Славянский корпус», которая начала принимать участие в конфликте в Сирии на стороне сил президента страны Башара Асада.

По данным «Фонтанки», в 2014 году Уткин создал подразделение, получившее название «ЧВК Вагнера». Его члены сначала воевали на стороне "ДНР" и "ЛНР", а затем отправились в Сирию.

О существовании частной военной компании под руководством Вагнера также писали западные СМИ. По данным The Wall Street Journal, в октябре 2015 года в Сирии погибли девять наемников ЧВК. В свою очередь, Sky News сообщал о гибели в Сирии до 600 участников формирования.

Как писал журнал РБК, база ЧВК может находиться в селе Молькино в Краснодарском крае, а сама группа находится под кураторством Главного разведывательного управления Генштаба вооруженных сил России. Издание оценивало расходы на «группу Вагнеру» в сумму от 5,1 миллиарда до 10,3 миллиарда рублей.