"Уехала в Москву и связь прервалась": экс-супруга командира российских наемников на Донбассе искала его в "Жди меня"
Бывшая супруга командира российских наемников на Донбассе Дмитрия Уткина (позывной "Вагнер") Елена Щербинина искала его через программу «Жди меня».
Об этом стало известно «Газете.Ru».
Сообщается, что Щербинина оставила заявку в телепередаче в июле 2015 года.
«В 2000 году я уехала в Москву, мой муж оставался в Печорах. Командовал воинской частью на границе с Эстонией. Больше мы не виделись. Спустя год он звонил моей маме в Буденновск. Затем я звонила в часть, где был уже новый командир, который не обладал информацией о его местонахождении и переводе. Связь прервалась. Он, как и я, рожден в 1970 году. Помогите найти. В июне 2015 его видели в Краснодарском крае, Горячий Ключ, он приезжал к кому-то из военных, но точной информации нет. Я уверена, что он тоже хочет знать обо мне, если он жив», - говорилось в заявке.
Издание отправило Елене немногочисленные фотографии Дмитрия Уткина, которые есть в интернете, и женщина подтвердила, что на них изображен ее бывший муж.
«Да, это он - Дмитрий Валерьевич Уткин. И если он в горячих точках, то это на него очень похоже...», - сказала она.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что "Вагнер" был на приеме в Кремле.
Российское издание «Фонтанка» впервые рассказала о существовании «ЧВК Вагнера» в марте этого года. По данным издания, в Сирии погибли десятки россиян, которые не входят в состав регулярной армии, а находятся в там в составе частной военной комании. В общей сложности «Фонтанка» оценивала количество этих военных в 400 человек.
Главой ЧВК издание называет подполковника запаса Дмитрия Уткина с позывным Вагнер. Как утверждало издание, Уткин после увольнения в запас в чине подполковника работал в Moran Security Group (MSG), частной компании по охране морских судов. В 2013 году в составе MSG была сформирована структура «Славянский корпус», которая начала принимать участие в конфликте в Сирии на стороне сил президента страны Башара Асада.
По данным «Фонтанки», в 2014 году Уткин создал подразделение, получившее название «ЧВК Вагнера». Его члены сначала воевали на стороне "ДНР" и "ЛНР", а затем отправились в Сирию.
О существовании частной военной компании под руководством Вагнера также писали западные СМИ. По данным The Wall Street Journal, в октябре 2015 года в Сирии погибли девять наемников ЧВК. В свою очередь, Sky News сообщал о гибели в Сирии до 600 участников формирования.
Как писал журнал РБК, база ЧВК может находиться в селе Молькино в Краснодарском крае, а сама группа находится под кураторством Главного разведывательного управления Генштаба вооруженных сил России. Издание оценивало расходы на «группу Вагнеру» в сумму от 5,1 миллиарда до 10,3 миллиарда рублей.