Беларусь считает "Восточное партнерство" прагматичным шагом ЕС

Беларусь расценивает инициативу «Восточное партнерство» как прагматичный шаг Евросоюза по наращиванию прагматичного сотрудничества со странами своего ближайшего окружения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси, об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей ПОПОВ.

«Реализация этих предложений могла бы стать одним из факторов, способствующих формированию на европейском континенте гармоничной системы дополняющих друг друга интеграционных процессов. Необходимой предпосылкой для этого является уважение интересов и учет мнений всех участников этих процессов», – сказал А.ПОПОВ.

Пресс-секретарь напомнил, что Беларусь уже подтвердила свою готовность работать совместно с Еврокомиссией над оформлением «Восточного партнерства» и ранее внесла свои предложения по практическому наполнению данной инициативы.

«Мы заинтересованы в расширенном сотрудничестве с ЕС по ряду взаимовыгодных направлений, включая торговлю, энергетику, транспорт, борьбу с трансграничной преступностью, экологию и сельское хозяйство. Содержание нынешнего позиционного документа Еврокомиссии во многом созвучно нашим интересам в указанных областях. В этой связи полагаем, что «Восточное партнерство» могло бы стать платформой для осуществления в многостороннем региональном формате некоторых из тех проектов, обсуждение которых уже ведется в рамках текущих отраслевых переговоров между Беларусью и ЕС», - подчеркнул А.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, в проекте коммюнике, касающемся «Восточного партнерства», Еврокомиссия предлагает признать европейские устремления восточных стран-партнеров, сохранив преференциальный статус для России.

Еврокомиссия, в частности, планирует предложить подписать соглашения об ассоциации с шестью восточноевропейскими странами: Беларусью, Молдовой, Украиной, Грузией, Арменией и Азербайджаном в ближайшие годы и признать “европейские идентичность и стремление этих стран», создать зоны свободной торговли с возможной трансформацией в Европейскую экономическую зону, введение безвизового режима с шестью странами, подписание меморандумов о взаимопонимании для обеспечения энергетической безопасности ЕС, увеличения расходов ЕС на помощь странам - восточным партнерам в два раза до 2013 года и в 3,3 раза – до 2020 года.

Коммюнике должно быть официально одобрено и обнародовано 3 декабря этого года, после чего его планируется рассмотреть на заседании Европейского Совета (саммите глав-государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) 11-12 декабря этого года.

Страны-члены ЕС одобрили инициативу “Восточного партнерства”, представленную Швецией и Польшей, на заседании Европейского Совета в июне этого года и поручили Еврокомиссии подготовить предложения по этой новой политике ЕС относительно восточных стран-соседей, за исключением России.