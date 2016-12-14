Репортеры без границ: число преследований журналистов в 2016 году значительно выросло

Об этом свидетельствуют данные годового отчета международной правозащитной организации "Репортеры без границ", передает РБК-Украина.

Число преследований журналистов в 2016 году значительно выросло.

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Отмечается, что только в одной Турции число задержанных профессиональных журналистов возросло на 22% после неудачной попытки военного переворота в стране в июле этого года. Сейчас в турецких тюрьмах находятся более 100 журналистов и сотрудников СМИ.

Кроме Турции, по количеству преследований журналистов лидируют также Китай, Иран и Египет. Сообщается, что 52 журналиста удерживаются в заложниках на Ближнем Востоке. Самыми опасными странами для журналистов считаются Сирия и Ирак.

Как сообщал УНИАН, по данным ООН, за последние десять лет в мире были убиты более 700 журналистов.