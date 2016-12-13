Самолет Lufthansa экстренно сел в аэропорту Нью-Йорка из-за угрозы взрыва бомбы на борту - СМИ

10:30, 13 декабря 2016
Мир
770

Самолет авиакомпании Lufthansa, летевший из американского Хьюстона во Франкфурт, экстренно сел в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке из-за угрозы взрыва бомбы на борту.

Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на The New York Times.

Читайте такжеАвиакатастрофа в Пакистане: капитан самолета подавал сигнал SOS незадолго до потери связи (фото)

Пилотам самолета дали указание об экстренной посадке после звонка в офис Lufthansa. В авиакомпании сообщили, что рейс перенаправили в аэропорт Джона Кеннеди «в качестве меры предосторожности».

Около 500 находившихся на борту пассажиров были эвакуированы. Самолет отбуксировали в «отдаленную часть» аэропорта. Там спецслужбы обыскали борт «сверху донизу», сообщил представитель аэропорта.

Инцидент не повлиял на работу аэропорта.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#самолет