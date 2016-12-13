Самолет Lufthansa экстренно сел в аэропорту Нью-Йорка из-за угрозы взрыва бомбы на борту - СМИ

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на The New York Times.

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Пилотам самолета дали указание об экстренной посадке после звонка в офис Lufthansa. В авиакомпании сообщили, что рейс перенаправили в аэропорт Джона Кеннеди «в качестве меры предосторожности».

Около 500 находившихся на борту пассажиров были эвакуированы. Самолет отбуксировали в «отдаленную часть» аэропорта. Там спецслужбы обыскали борт «сверху донизу», сообщил представитель аэропорта.

Инцидент не повлиял на работу аэропорта.