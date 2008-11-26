Желающих примкнуть к сомалийским пиратам в мире достаточно

Преступные группировки из ряда стран могут пополнить ряды действующих в Аденском заливе пиратов либо вступить с ними во взаимовыгодное сотрудничество, заявил главный редактор журнала "Морской бюллетень-Совфрахт" Михаил Войтенко.

По данным ООН, в этом году у берегов Сомали зарегистрированы 120 актов пиратства, в ходе которых были захвачены 35 торговых судов и 600 членов экипажей.

"Я уверен, что многие преступные группировки в мире уже смотрят на пиратов и думают, как к этому присоединиться или как это использовать", - сказал Войтенко журналистам на пресс-конференции в Москве.

По его словам, есть два выхода из данной ситуации. Первый в том, чтобы охранять либо вооружать суда, следующие тем опасным маршрутом. Второй, по словам Войтенко, более радикален: изменение существующего в Сомали строя или оккупация этой страны.

"Радикальный путь - изменение порядка в самом Сомали. Можно допустить там до власти исламистов, которые уже решали эту проблему. Или оккупировать государство. Правительство Сомали уверяет, что пираты сидят в тюрьме, но известно, что до 30% средств от выкупов (за захваченные пиратами суда) идет в качестве взятки тому или иному члену правительства", - заявил Войтенко.

Он отметил, что пиратство в Аденском заливе представляет собой феномен, который появился неожиданно, и потому пока никто не знает, как с ним бороться. "В этом году пиратство вышло на новый этап: они хорошо вооружены и атакуют все, что видят, как днем, так и ночью", - отметил главный редактор.

По его мнению, для эффективной борьбы с этим явлением, в первую очередь, необходимо наладить централизованное управление иностранными военными судами, которые находятся в Аденском заливе.

РИА “Новости”