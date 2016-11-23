Средняя продолжительность жизни людей в странах ЕС превысила 80 лет

Об этом говорится в совместном докладе Еврокомиссии и Организации экономического сотрудничества и развития, передает Европейская правда.

В исследовании говорится, что средняя продолжительность жизни жителей стран ЕС выросла с 74,2 лет в 1990 году до 80,9 лет в 2014 году.

В документе также отмечается, что в странах Западной Европы люди в среднем живут дольше, чем жители Центральной и Восточной Европы.

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Тем не менее, рекордно высокая продолжительность жизни не всегда означает годы здоровой жизни. Около 50 млн человек в ЕС страдают от ряда хронических заболеваний, и более чем полмиллиона людей трудоспособного возраста умирают от них каждый год, из-за чего экономика ЕС теряет около 115 млрд ежегодно.

Более 550 тысяч человек трудоспособного возраста умирали преждевременно каждый год от инфарктов, инсультов, диабета, рака и респираторных заболеваний.

Кроме того, 16 процентов взрослого населения ЕС страдает ожирением, по сравнению с 11% в 2000 году, в то время как один из пяти до сих пор курит или злоупотребляет алкоголем.

В общем, около 50 миллионов граждан Евросоюза страдают двумя или более хроническими заболеваниями, большинство старше 65 лет.

Европа тоже стареет быстрыми темпами. Лиц старше 65 лет в 1980 году было менее 10%, тогда как в 2015 году их количество возросло до 20%.