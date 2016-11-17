Лукашенко объяснил развал Советского Союза дефицитом стирального порошка

"Причина распада СССР? Стирального порошка не хватало. Мне жалко было смотреть на женщин в очереди, чтобы купить 10-20 пачек импортного порошка: своего не хватало. Что, мы этого сделать не могли? Да в течение одного года могли поставить тысячу модулей в Белоруссии и засыпать порошком всю страну. Что, мы не могли произвести в достаточном количестве продуктов питания? Запросто могли", - заявил Лукашенко на пресс-конференции в четверг, 17 ноября, в Минске, сообщает РИА Новости.

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По его словам, сейчас " надо заниматься этими житейскими вопросами, и наконец-то исправить ошибку Советского Союза — обеспечить население всем необходимым".

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь "грудью закрывает 1200 километров границы с Украиной, потому что потоком идет оружие, взрывчатка".