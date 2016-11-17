Лукашенко объяснил развал Советского Союза дефицитом стирального порошка
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что отсутствие стирального порошка стало причиной распада Советского Союза.
"Причина распада СССР? Стирального порошка не хватало. Мне жалко было смотреть на женщин в очереди, чтобы купить 10-20 пачек импортного порошка: своего не хватало. Что, мы этого сделать не могли? Да в течение одного года могли поставить тысячу модулей в Белоруссии и засыпать порошком всю страну. Что, мы не могли произвести в достаточном количестве продуктов питания? Запросто могли", - заявил Лукашенко на пресс-конференции в четверг, 17 ноября, в Минске, сообщает РИА Новости.
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По его словам, сейчас " надо заниматься этими житейскими вопросами, и наконец-то исправить ошибку Советского Союза — обеспечить население всем необходимым".
Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь "грудью закрывает 1200 километров границы с Украиной, потому что потоком идет оружие, взрывчатка".