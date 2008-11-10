25 человек стали жертвами двойного теракта в Багдаде
10:01, 10 ноября 2008Мир
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Еще 48 иракцев получили ранения
25 человек стали жертвами двойного теракта, совершенного сегодня в Багдаде.
Об этом сообщает ИТАР-ТАССсо ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".
Еще 48 иракцев получили ранения.
По данным полиции, в столичном квартале Касра на восточном берегу реки Тигр практически одновременно прогремели два взрыва. Сначала был подорван заминированный автомобиль, затем, когда у места происшествия собралась толпа, смертник привел в действие закрепленную на теле взрывчатку.
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