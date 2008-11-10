25 человек стали жертвами двойного теракта в Багдаде

25 человек стали жертвами двойного теракта, совершенного сегодня в Багдаде.

Об этом сообщает ИТАР-ТАССсо ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".

Еще 48 иракцев получили ранения.

По данным полиции, в столичном квартале Касра на восточном берегу реки Тигр практически одновременно прогремели два взрыва. Сначала был подорван заминированный автомобиль, затем, когда у места происшествия собралась толпа, смертник привел в действие закрепленную на теле взрывчатку.