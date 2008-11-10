В США арестован чиновник, помочившийся на толпу зрителей

Член муниципального совета города Джерси-Сити в штате Нью-Джерси Стивен Липски (Steven Lipski) был арестован, после того как он помочился с балкона на толпу зрителей в одном из ночных клубов Вашингтона, сообщает в воскресенье New York Daily News.

Инцидент произошел в пятницу вечером в клубе 9:30 на концерте группы Grateful Dead. Действия Липски были замечены персоналом клуба, который выставил чиновника за дверь и вызвал полицию.

44-летнему Липски, который в момент совершения преступления был сильно пьян, было предъявлено обвинение в оскорблении действием. О возможном наказании ничего не сообщается.

Как сообщает издание, Липски много лет является членом муниципального совета Джерси-Сити и был повторно избран на должность в 2001 году. По словам одного из собеседников издания из числа сотрудников клуба, Липски ранее никогда не позволял себе подобных вещей, однако часто напивался и вел себя развязно.

Лента.ру