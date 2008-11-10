Обама и Буш поговорят об Ираке и экономическом кризисе
07:13, 10 ноября 2008Мир
1297
В Белом доме - историческая встреча
В понедельник проведут первую встречу Буш и Обама. Это будет первая личная встреча действующего и будущего президентов США после недавних президентских выборов.
В центре переговоров в Белом доме будут Ирак и экономический кризис.
В субботу в радиообращении Барак Обама заявил, что для американцев наступило время отложить в сторону политические разногласия и совместно работать для преодоления кризиса в экономике.
Инаугурация новоизбранного президента состоится 20 января 2009 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter