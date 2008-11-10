Обама и Буш поговорят об Ираке и экономическом кризисе

В понедельник проведут первую встречу Буш и Обама. Это будет первая личная встреча действующего и будущего президентов США после недавних президентских выборов.

В центре переговоров в Белом доме будут Ирак и экономический кризис.

В субботу в радиообращении Барак Обама заявил, что для американцев наступило время отложить в сторону политические разногласия и совместно работать для преодоления кризиса в экономике.

Инаугурация новоизбранного президента состоится 20 января 2009 года.

Радио Свобода