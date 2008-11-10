Бурджанадзе увидела позитив для Грузии в победе Обамы

Экс-спикер парламента Грузии, руководитель «Фонда демократического развития» Нино БУРДЖАНАДЗЕ уверена, что новая Администрация США продолжит поддерживать Грузию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом она сказала в воскресенье в прямом эфире радио «Эхо Москвы».

«Он (новоизбранный президент США Барак ОБАМА – УНИАН) очень заинтересован вопросом, обеспокоен тем, что случилось в Грузии и обеспокоен той войной, которая была между Россией и Грузией. И у него абсолютно адекватное видение проблемы. Поэтому я абсолютно уверена в том, что его победа будет положительной для Грузии, и мы будем продолжать получать активную поддержку со стороны наших американских друзей», - сказала Н.БУРДЖАНАДЗЕ.

Она считает, что никакого изменения политики США в отношении Грузии не произойдет.

«Америка будет поддерживать независимость и территориальную целостность, и демократическое развитие Грузии также, как это поддерживают европейские государства и весь цивилизованный мир, и поэтому я уверена, что и господин ОБАМА, и господин БАЙДЕН, они и вся администрация, конечно же, наравне с другими вопросами будет заниматься и этим вопросом тоже», - сказала она.

По словам Н.БУРДЖАНАДЗЕ, грузинский вопрос в Соединенных Штатах является вопросом межпартийным. «Это не вопрос республиканцев или демократов. Я встречалась неоднократно и с представителями одной партии, и другой, и знаю прекрасно, что представители обеих партий нас очень сильно поддерживают», -подчеркнула она.

«Во время войны я могу сказать, что мы получили серьезную поддержку от обоих кандидатов. Да, господин МАККЕЙН отзывался более радикальными фразами, однако не менее радикальной была позиция и господина ОБАМЫ», - заверила она.

Н.БУРДЖАНАДЗЕ поздравила Б.ОБАМУ с победой на президентских выборах.