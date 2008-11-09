Сын Осамы бин Ладена депортирован из Египта
13:09, 09 ноября 2008Мир
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Отказали и Испания, и Великобритания
Сын лидера "Аль-Каиды" Осамы бин Ладена депортирован из Египта.
Омара бин Ладена и его жену не впустили на территорию страны по прилету из Испании и посадили на самолет, отправившийся, предположительно, в Катар.
На этой неделе Испания - вслед за Великобританией - отказала ему в политическом убежище.
Омар бин Ладен - один из 19 детей самого разыскиваемого террориста в мире - заявляет, что годами не видел отца.
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