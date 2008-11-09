Сын Осамы бин Ладена депортирован из Египта

Сын лидера "Аль-Каиды" Осамы бин Ладена депортирован из Египта.

Омара бин Ладена и его жену не впустили на территорию страны по прилету из Испании и посадили на самолет, отправившийся, предположительно, в Катар.

На этой неделе Испания - вслед за Великобританией - отказала ему в политическом убежище.

Омар бин Ладен - один из 19 детей самого разыскиваемого террориста в мире - заявляет, что годами не видел отца.

Радио Свобода