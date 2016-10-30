США вывозят семьи дипломатов из Стамбула
21:35, 30 октября 2016Мир
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Госдепартамент США предупредил граждан Америки об усилении террористической угрозы для них на территории Турции.
Стамбул / Иллюстрация REUTERS
Американцев просят не путешествовать по юго-западным районам Турции и тщательно взвесить риски пребывания в этой стране. Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа.
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В свою очередь члены семей сотрудников посольства в Стамбуле должны покинуть Турцию. Такое решение Госдеп объяснил информацией от службы безопасности о готовящихся нападениях экстремистов на американцев, которые там живут или приехали на определенное время.
При этом консульство США остается открытым и работает в полном составе. Требование вывезти членов семей касается только стамбульского офиса.
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