США вывозят семьи дипломатов из Стамбула

Американцев просят не путешествовать по юго-западным районам Турции и тщательно взвесить риски пребывания в этой стране. Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа.

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В свою очередь члены семей сотрудников посольства в Стамбуле должны покинуть Турцию. Такое решение Госдеп объяснил информацией от службы безопасности о готовящихся нападениях экстремистов на американцев, которые там живут или приехали на определенное время.

При этом консульство США остается открытым и работает в полном составе. Требование вывезти членов семей касается только стамбульского офиса.