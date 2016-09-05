Турция: сирийско-турецкая граница полностью освобождена от "Исламского государства"

Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, передает Радио Свобода.

"От Азаза до Джераблуса, наш 91 километр границы, полностью защищен. Все террористические организации были отбиты, они ушли", – сказал Йылдырым 4 сентября во время визита в юго-восточный город Диярбакыр.

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Базирующаяся в Великобритании "Сирийская обсерватория по правам человека" заявила, что группировка "Исламское государство" потеряла свою связь с внешним миром после потери всех приграничных районов" с Турцией.

Йылдырым 4 сентября защищал вмешательство Турции в Сирии, указывая на их общую границу.

"Мы здесь, чтобы защитить наши границы, обеспечить безопасность жизни и имущества наших граждан, а также для защиты территориальной целостности Сирии, – отметил он. – Мы никогда не допустим формирования искусственного государства на севере Сирии".

Напомним, турецкая армия начала операцию "Щит Евфрата" в среду, 24 августа, направив танки, спецназ и авиацию на помощь Свободной сирийской армии. Это повстанческая группировка, которая считается умеренной, противостоит "Исламскому государству" и вооруженным формированиям сирийских курдов.

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Турецкие власти стремятся не допустить усиления влияния курдов на севере Сирии в приграничных с Турцией районах. Турецкое правительство считает вооруженные формирования курдов террористическими организациями, несмотря на то, что некоторые из них пользуются поддержкой США, союзника Турции по НАТО.

Дамаск назвал вторжение турецких войск на сирийскую территорию нарушением суверенитета страны.

Представитель США при коалиции, которая борется с ИГ, Бретт Макгерк заявил в "Твиттере": "США не принимают участия в этих действиях, они не были скоординированы с американскими силами, и мы их не поддерживаем".