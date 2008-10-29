Россия официально оформила отношения с Абхазией и Южной Осетией

Государственная дума Российской Федерации единогласно ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи РФ с Абхазией и Южной Осетией.

Как переедет корреспондент УНИАН в Москве, в документах отражено желание стран укреплять дружественные отношения, развивать политическое, экономическое, военно-техническое и гуманитарное сотрудничество.

В соответствии с документами, стороны как равноправные и суверенные государства основывают свои отношения на взаимном уважении и доверии, стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

В договорах также зафиксировано обязательство стран строить двусторонние отношения на основе мирного урегулирования споров, неприменения силы и различных способов экономического давления, соблюдения прав человека и основных свобод.

Договоры отражают согласие сторон совместно решать важнейшие проблемы безопасности стран, развивать военное и военно-техническое сотрудничество, в них содержится обязательство сторон не участвовать в каких-либо блоках или союзах, направленных против любой из них.

Документы также подтверждают территориальную целостность сторон, заключивших договоры, и нерушимость существующих между ними границ.

Отдельным пунктом в документах прописана возможность предоставления гражданам России, Абхазии и Южной Осетии двойного гражданства, а российский рубль признается законным платежным средством на территории республик.

В документах отражены намерения сторон в дальнейшем развивать экономическое и научно-техническое сотрудничество, сформулированы принципы этого сотрудничества. Договоры содержат согласие сторон активизировать сотрудничество в области культуры, литературы, искусства, средств массовой информации, туризма, социальной защиты, здравоохранения.

Договоры констатируют волю сторон к совместному решению глобальных проблем, таких, как защита окружающей среды, содействие в ликвидации последствий крупных экологических катастроф, взаимная помощь при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными и техногенными факторами и создающих угрозу для жизнедеятельности населения, борьба с преступностью, терроризмом.

Как отмечают в международном комитете Госдумы, положения договоров создают благоприятный фон для всестороннего развития российско-абхазских и российско-южноосетинских отношений и дружественных связей между народами стран.

Как известно, Россия 26 августа признала независимость Южной Осетии и Абхазии, 9 сентября между государствами были установлены дипломатические отношения, а 17 сентября РФ подписала с республиками договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ внес эти соглашения для ратификации в Госдуму 20 октября. Парламент Абхазии ратифицировал договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с РФ 24 сентября, а парламент Южной Осетии - 2 октября.