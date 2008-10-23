НАТО готово патрулировать небо над Балтией до 2011 года

НАТО продолжит патрулирование воздушного пространства стран Балтии до 2011 года, заявил на встрече с президентом Латвии Валдисом Затлерсом глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США адмирал Майкл Муллен.

Соглашение НАТО об охране воздушного пространства стран Балтии действует до 2011 года. Литва, Латвия и Эстония добиваются продления патрулирования неба над Балтией истребителями союзников до 2018 года.

"НАТО продолжат патрулирование воздушного пространства стран Балтии до 2011 года", - сказал Муллен, слова которого приводит пресс-служба президента Латвии.