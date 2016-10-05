В России пожаловались, что США заблокировали их заявление в Совбезе ООН

Об этом сообщили в российском постпредстве при ООН, передает РИА Новости.

Во вторник Россия распространила в Совете Безопасности ООН проект заявления, осуждающего обстрел посольства страны в Дамаске.

Как сообщили в дипмиссии РФ, оно "было фактически заблокировано делегацией США, которая пыталась привнести в стандартный в таких случаях текст посторонние элементы".

Читайте такжеВ ООН хотят ограничить право вето в Совбезе

"Американцам неуклюже подыграли англичане и украинцы. Это свидетельствует об их вопиющем неуважении к Венской конвенции о дипломатических сношениях", — говорится в заявлении.

В российском постпредстве при ООН отметили, что когда подобные преступления совершались ранее, в том числе в отношении дипмиссий западных стран, Россия "всегда безоговорочно поддерживала их осуждение Советом Безопасности".

"Приходится констатировать, что моральные устои некоторых наших коллег по Совбезу серьезно пошатнулись", — убеждены в РФ.

Ранее УНИАН сообщал, что посольство Российской Федерации в Дамаске 3 октября подверглось минометному обстрелу.