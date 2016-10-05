В России пожаловались, что США заблокировали их заявление в Совбезе ООН
Распространенное Россией в Совбезе ООН заявление в связи с обстрелом посольства страны в Дамаске заблокировали США.
Об этом сообщили в российском постпредстве при ООН, передает РИА Новости.
Во вторник Россия распространила в Совете Безопасности ООН проект заявления, осуждающего обстрел посольства страны в Дамаске.
Как сообщили в дипмиссии РФ, оно "было фактически заблокировано делегацией США, которая пыталась привнести в стандартный в таких случаях текст посторонние элементы".
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"Американцам неуклюже подыграли англичане и украинцы. Это свидетельствует об их вопиющем неуважении к Венской конвенции о дипломатических сношениях", — говорится в заявлении.
В российском постпредстве при ООН отметили, что когда подобные преступления совершались ранее, в том числе в отношении дипмиссий западных стран, Россия "всегда безоговорочно поддерживала их осуждение Советом Безопасности".
"Приходится констатировать, что моральные устои некоторых наших коллег по Совбезу серьезно пошатнулись", — убеждены в РФ.
Ранее УНИАН сообщал, что посольство Российской Федерации в Дамаске 3 октября подверглось минометному обстрелу.